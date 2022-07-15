東方日報A1：中槍黑暴　年半潛逃　被捕提堂

與反中亂港黑暴關係密切的YouTube頻道「升旗易得道」，屢涉侵權，企圖賺取人氣及獲網站廣告分紅後，近日被揭有成員竟涉及窩藏、游說及收錢助黑暴企圖潛逃離港！2019年反修例風波中，在荃灣遭警察開槍擊中左胸的學生曾志健，與另外3名涉黑暴案並正棄保潛逃的青少年，前日在西貢北潭涌擬乘快艇潛逃台灣時被截獲，昨被帶到法庭提訊，警方國安處接手案件。調查顯示，「升旗易得道」有成員涉游說正等候審訊的人士潛逃，並收取上述4人共逾40萬元偷渡費。警方拘捕一名有份協助窩藏罪犯的貨倉管理員，及追緝其餘涉案人士。

西貢落網的4名青少年包括曾志健、馮清華、王愷銘及黃姓少年，年齡介乎16歲至24歲。警方國安處高級警司李桂華表示，4人分別牽涉2019年6月至10月在金鐘夏慤道、荃灣大河道、將軍澳的暴動及非法集結案件，並於2020年12月至2021年2月缺席審訊，棄保潛逃而被法庭通緝。今次為新界南總區刑事部以情報主導的行動，但由於案件涉及國安風險，故由國安處接手。國安處以涉嫌協助罪犯拘捕34歲男貨倉管理員，疑負責窩藏、轉移及間歇提供食物予該4人。

據知，事件涉及「升旗易得道」頻道，2020年初有頻道成員向正等候審訊的人士游說棄保潛逃，同年10月27日，該4人被慫恿到美國駐港澳總領事館尋求庇護不果，4人被安排到葵涌工廈窩藏，並先後轉換3個地點。該些窩藏點環境惡劣兼無窗，4人為避開追查一年無出街，僅靠偶爾送來的食物充飢。李形容有關成員做法不人道且奇怪，每次轉移到新地點時，竟把他們當貨物封入紙箱，更不會告知他們目的地，如同「賣豬仔」。

4人惶恐不安身心俱疲，在「今日唔知聽日事」情況下，有人開始感迷惘想放棄匿藏，此時，有成員向4人提出，可幫助他們潛逃海外，再向他們索款。在不斷被苛索下，4人先後繳付40萬元。至今年初情況更差，窩藏地點無交租，亦無食物提供，該4人只好動用僅餘存款購買乾糧，直至前日落網。

至於曾承諾安排他們離港的頻道成員，大部分已「鬆人」到海外。他們到海外後，打着眾籌旗號，着4人拍片拿着護照講述自己慘況，鞠躬呼籲有心人捐錢資助他們生活，「片就拍咗，但最終一蚊都冇落到呢班人（被捕4人）手上」。李指相關頻道自2019年發表很多煽動性言詞，相關片段只有付費會員才可收看，警方暫時鎖定至少10名成員的身份，包括始創人、骨幹及跑腿，大部分身處英國，亦有人仍在港。

被捕4人「神隱」一年，頭髮披肩，身形消瘦，神色憔悴，李形容：「完全唔似十多廿歲嘅年輕人！」雖然他們曾違法，但李對於他們的遭遇感到難過及驚訝，認為他們在謊言下誠惶誠恐生活多時，直斥相關頻道成員食「人血饅頭」。國安處會繼續追查該立心不良的頻道，了解有否餘黨在港繼續不法活動，亦會追查眾籌得來資金去向，了解是否涉及其他刑事案，其中一個調查方向是頻道與外國是否有不尋常聯繫。

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