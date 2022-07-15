浸大疫下設計微型天氣觀察站教材　助物理系學生遙距自主學習

香港浸會大學物理系為修讀「電腦及個人流動裝置綠色能源實驗室」課程的同學，開發出「智能IoT（物聯網）天氣觀察站」，將預製組件送至同學家中，讓他們在疫情下遙距進行科學實驗，增加同學學習的獨立性及自主性。

浸會大學物理系講師陳茂興說，以往同學修讀有關課程時，需於校園實驗室內，運用電腦及精密儀器進行天氣監測數據實驗，得出的結果亦因場地所限而相差無幾。疫情爆發後，課堂改為遙距教學，難以進行實驗。教職員遂研究出新的遙距教學方法，將「智能IoT天氣觀察站」的預製組件，包括小木屋、電路板、微型控制器及各種傳感器，速遞至同學家中，再透過網課及教學影片，讓同學在家中學習每個零件的用途及原理，並焊接、組裝零件、編寫程式及校正傳感器。及後，同學能自行選擇地點，用製成品收集氣溫、風速、相對濕度、氣壓、紫外光指數、二氧化碳水平、太陽輻射等數據，再分析數據與家中能源消耗的關係及撰寫報告。由於每名學生的實驗地點有所不同，得出的數據亦不一樣，體現出學習的自由度。

該系副系主任蘇樹江稱，其中一名來自哈薩克的同學，在疫情下被迫留在當地遙距上課，教職員亦將一套教材速遞至其手中。同學收到教材後感到教授的關心，即使分隔兩地，亦拉近了師生關係。而其中2名修讀該課程的四年級生周子健及王潤傑表示，新學習模式培養了他們的創意，讓他們更獨立及自主地學習。