浸大交響樂團與AI協作舉行周年音樂會　約800人出席觀賞

香港浸會大學交響樂團（浸大交響樂團）周年音樂會，於昨晚(14日)在香港大會堂舉行。今年的音樂會除了展現浸大學生音樂家的優秀藝術才華，更特別加入科技元素，聯同人工智能（AI）虛擬合唱團和舞蹈家，以及AI媒體藝術家，合力呈獻全球首場大型人機共創共演的歌舞。

音樂會以「重聚」為主題，是一項慶祝香港特別行政區成立25周年的認可活動，浸大交響樂團與AI虛擬合唱團在音樂會中同台獻技，合力演繹新編的管弦樂合唱《東方之珠》。AI從採集的人聲歌唱和語音數據中學習人類如何伴隨音樂旋律傳情合唱。AI媒體藝術家則從音樂旋律及歌曲中學習對《東方之珠》歌詞的語義及美學理解，創造出跨媒體的視覺影像，為歌曲賦予美的想像。另外，AI舞蹈家在浸大交響樂團的現場伴奏下，呈獻拉威爾的《達芙妮與克羅埃》芭蕾舞表演。

音樂會吸引約800名觀眾出席欣賞，當中包括政府官員、立法會議員、多國駐港領事館代表、文化藝術和科技界領袖，以及浸大各界友好。而這場演出的AI技術，由浸大副校長（研究及拓展）郭毅可領導的「創造性智能實驗室」的研究團隊提供。