申領消費券被拒　回流族可提申述　政府：憑單據證在港生活

東網近日接獲多名讀者報料，指曾提取強積金餘款，及後回流香港工作逾10年，且已重新供強積金，近日卻收到疑為政府部門發出的短訊，指不符領取消費券資格。財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今早(15日)在電台節目表示，曾經作出永久離港聲明而提早領取強積金的市民，若已回流香港或最終無離港，申請消費券被拒後可以提出申述。市民如果仍然留港必定會有生活痕跡，例如以租單、信用卡紀錄、公院求診證明等作為輔助證明。

王昨日(14日)表示，當局向積金局核對資料，有約24萬人曾經作出「永久離開香港」宣誓聲明，正陸續向他們發出短訊，截至本周三(13日)接獲4,000宗收到政府短訊而提出的覆核申請。她重申，現時當局已開設8個服務中心，供有需要的市民求助，抑或透過電郵或郵遞提交申述。王學玲指出，近日有3分1提出申述的市民到旺角服務中心，當局明白受影響市民會覺得麻煩，重申政府會以合理及寬鬆處理，盡量6周內以電郵或郵遞方式通知申述結果。

新一期消費券的登記期至本月23日止，合資格者最快下月7日可獲發放5,000港元。據積金局統計，今年首季以永久離港為由提早提取強積金的有7,500人，估計被取消資格者高達5萬人，預料涉及的消費券金額高達2.5億元。