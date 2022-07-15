疫下基層申失業援助金被拒　社協促放寬條件及延長上訴時間

疫情肆虐下，大批基層手停口停，政府早前推出「臨時失業支援」計劃，向合資格人士發放1萬港元資助。香港社區組織協會今日(15日)聯同一眾在疫下失業或開工不足的基層勞工，就未能獲批1萬港元失業援助金一事，前往立法會申訴部與議員會面，促請當局放寬申請條件及延長上訴時間，並設立失業援助制度、整合及改善各項支援失業及開工不足勞工的措施，加強對基層勞工支援。

社協今年5月進行問卷調查，了解第5波疫情下基層勞工就業及政府支援情況，訪問375名基層勞工，發現近6成被強制措施累停工，較上一波疫情增幅1成，有26.5%人表示薪水因而下降；另外更有9成受訪者出現開工不足或失業等情況，當中逾7成更因而被迫放無薪假，情況持續2個月或以上。調查又發現，疫情嚴重影響精神健康，有7成基層表示經濟及情緒上均壓力爆煲，情緒常低落，並感到恐懼，無助及無希望。

社協建議當局設立「失業及就業困難援助基金」，簡單而快捷地協助因疫情關係而失業或嚴重就業不足的人士，提供接近其原有收入的財政援助，而受惠對象應包括過去兩年曾受聘或自僱的勞工，發放的金額應為失業人士失業前申報工資的8成，以1.6萬港元為上限，為期最長6個月。另外，她又建議政府應將有工作期限放寬至疫情前到失業前的任何時段收入，更稱只要是不自願停工或失業就可以，不用計算行業。