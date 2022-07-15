深圳灣預約核酸檢測實施首日　過關客批人流減少下仍要等2小時

為減少過境人龍，由今日(15日)起，經深圳灣口岸離境的旅客須經網上系統預約特別核酸檢測時段，才可到口岸進行檢測，並須取得非染疫結果才可過關。口岸檢測站早上7時半起運作，並已劃分不同區域，供預約不同時段檢測的人士等候，已於網上預約時段的旅客需向工作人員出示相關短訊或截圖方能入內。《東網》記者早上10時許於現場視察，雖未見有「打蛇餅」情況，但亦見有約30名市民不知道預約新安排，需即場登記時段。

已預約的市民司徒先生表示，有關安排可有分流作用，指是次預約與之前打針預約差不多，不過他指即使人流有減少，但估計檢測流程仍需要至少約2小時，認為不能接受。有貨車司機則表示，疫情下早已習慣出入境及檢測政策經常轉變，認為對年輕一輩較方便，但估計對年長人士大受影響，因不少長者不懂上網。另一位前往內地的女旅客則指，早於幾日前已網上預約登記，形容過程非常簡單，亦有許多時段供市民選擇，可避免同一時段擠滿人情況。

根據資料，由昨日(14日)起經深圳灣口岸、港珠澳大橋口岸及機場前往內地或澳門的旅客，如果核酸檢測陽性，會即時獲發隔離令，現場會有抗疫小巴接載患者往社區隔離設施。現時深圳灣口岸旅客清關服務時間為每日上午9時至晚上8時。當局為方便旅客，免費提供的特別核酸檢測服務由今日起將提早半小時開始，即旅客可於上午7時30分至晚上6時30分期間接受檢測。