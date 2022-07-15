涉參與2019年9月29日政總暴動　3男被告今起受審

2019年9月29日有大量示威者聚集於金鐘政府總部外，期間有人堵路、縱火及向政總投擲汽油彈等，警方須出動水炮車驅散。8名於當日被拘捕的男女，事後同被控一項暴動罪。其中5人於前日及昨日已經認罪，餘下3名不認罪男被告的案件今天（15日）於區域法院開審。控方在開案陳詞指3人案發時均將硬物擲向政府總部，其中1人更使用大型投射器。控方續於庭上播放一系列閉路電視影像及公開媒體片段。

本案8名被告依次是謝曉峰（20歲）、15歲男生、14歲男生、曾憲嘉（24歲）、黃昱翔（20歲）、劉燕嫦（19歲）、游茜茹（22歲）及范瑜（30歲）。他們被控於2019年9月29日在金鐘政府總部外一帶，與其他人參與暴動。其中15歲男生、劉燕嫦、黃昱翔、游茜茹及范瑜已認罪，還押至8月30日再提訊。謝曉峰、14歲男生和曾憲嘉則不認罪受審。

控方今表示，當中提到當日下午有大量人士集結在銅鑼灣崇光百貨公司外，往政總方向遊行。後有數百名身穿黑衣的示威者集結在政總外的夏慤道一帶，堵路並設置傘陣與警方對峙，及不時投擲硬物和汽油彈。其後有人向政總投擲汽油彈、又以巨型橡筋做投射器投擲硬物，及以雷射光照射警方等。警方雖多次警告，並以水炮車發射液體及發射催淚彈等，圖驅散示威者但不果。閉路電視及公開媒體片段拍攝到，當日下午約4時半，謝曉峰與其他人在政總前徘徊，謝其後向政總投擲硬物；警員在夏慤道馬路上截停謝，謝激烈反抗，警員採用武力及後制服。同日約4時半，14歲被告亦向政總掟硬物，警方其後衝出政總及展開拘捕行隊，14歲被告逃向海富中心方向，但在夏慤道馬路上被截停和制服。在警方展開拘捕行動前約1分鐘，曾憲嘉使用大型投射器向政總投射硬物，當警方衝出政總，曾隨即轉身逃跑，但片刻後被警員追上及制服。

案件編號：DCCC 237/2021