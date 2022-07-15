兩巴合併　議員憂變相加價　政府指純為坊間揣測

新巴、城巴日前宣布合併，成港島獨家，有市民恐怕會因而加價。立法會交通事務委員會會議今日(15日)舉行會議，有議員關注兩巴合併，會否造成間接加價，又認為巴士應恆常化每年按通脹加價，好讓市民在交通費上能更有預算；另外，政府亦透露在合併後，未來有可能設港島北岸特快巴士服務和設轉乘站。

議員田北辰指，兩巴現時在同一路線上，採用不同的收費方案，擔心合併後，巴士公司會採用較貴的車費方案，變相加價。他又認為，巴士車費「一喺唔加，一加就加通脹幾倍」，令市民可能會因而失去預算，建議巴士加價改為不需行會審批，且全港巴士公司應年年按通脹的一半加價，「加密啲加少啲」讓市民能有預算。

運輸及物流局常任秘書長陳美寶回應指，有關變相加價為坊間揣測，「相信合併後票價，不會為現時兩間公司合併除二」。她又同意，近年巴士營運情況具挑戰，「喺檢視票價方面可以頻密一啲」，不過就認為預設時間按通脹加價可能會「欠缺靈活性」，因「各巴士公司營運情況不一」，應按巴士公司營運狀況加價，傾向維持行會審批，惟認為加價可以頻密一點，「令每一次加幅都細啲，令市民接受程度可以好一些」。