擺街站被控違禁聚令　前區議員黃文萱獲判無罪

前沙田區議員黃文萱於去年2月在沙田第一城擺街站，被指與香港中學生關注組聯盟一起派發防疫物資及反對改革通識科，因而被票控違反禁聚令。黃及其時任議員助理不認罪，於沙田裁判法院受審。案件今天（15日）裁決，裁判官指案中警員的證供充滿主觀元素，觀察較片面及不可靠，法庭難以安穩地賦予比重，且控方未能證明涉案2個團體有聯繫或有共同目的，遂裁定2人罪名不成立。

黃文萱及其時任助理麥啓榮，各被票控1項參與受禁群組聚集罪，2人沒有律師代表。傳票指2人於2021年2月20日約下午2時半至4時半，在沙田銀城街近百得街交界，參與受禁群組聚集。控方指控2名被告當日連同另外5名中學生關注組成員擺街站派傳單，違反防疫規例。被告則稱他們與中學生屬2個不同團體，2人只是派發防疫用品，履行區議員職責，應受豁免。

裁判官裁決時表示，涉案警方人員的證供不客觀亦不可靠，其中1名曾與2被告交涉的警長，更似乎錯誤理解法律賦予警方的權力。例如警長指派發受豁免的防疫物品亦要保持1.5米距離的說法並不正確、撇除是否違反防疫規例的情況下，警長又未能道出哪一條條例賦予他終止擺街站的行為。且相關片段顯示，曾有警員表示若被告等人在半小時內執拾物品離去，便不會作出檢控；警長對此不但不知情，更指沒授權該警員如此說，惟該警員附近一直有1名身穿白衣的督察站着。裁判官遂指，似乎2隊警員之間溝通出現問題。裁判官亦指，警長向被告表示收到投訴須處理，這部分的證供亦有突兀之處等，質疑警長若非錯誤理解法例，便是收到指示無論如何要驅散街站。裁判官比對片段及警員證供後，認為難以安放比重予有關證供，而控方亦未能排除被告說法屬真的可能性，亦未能證明被告與中學生團體有共同目的，故裁定2人罪名不成立。

判決後黃文萱表示，裁決所言亦只是合理的事宜，而他們卻為此合理之事數次來回奔波，「我唔會話係公義嘅嚟，但世間重有啲邏輯」。

案件編號：STFS 15,16/2021