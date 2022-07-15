涉元朗非法集結囚20個月　醫生上訴成功減刑半年

1名醫生參與2019年平安夜在元朗 YOHO MALL形點內的示威活動，去年被裁定非法集結罪成，被判入獄20個月。他不服定罪及刑期，今年5月向高院上訴，原訟庭法官陳仲衡今天（15日）頒書面判詞，駁回其定罪上訴，但下令減刑半年至監禁14個月。法官指從上訴人的裝備及行為等可確認他有參與該次非法集結，只是原審裁判官判刑時沒有列明，上訴人初犯給予多少刑期扣減，且錯誤認為上訴人是核心滋事分子，量刑時過於武斷。

上訴人張家齊（25歲）於2021年註冊為醫生，他被控於2019年12月24日在元朗YOHO MALL 形點I期內參與非法集結。法官於判詞指，本案需要先處理控方能否證明上訴人有參與該次集結。法官指當日上訴人穿着印有政治口號及「暴大抗爭」等字眼的上衣，到正在發生非法集結的商場逗留，屬案中重要環境證據，因以案發時的社會氛圍，一般路過的市民不會穿着那些衣服外出，以免瓜田李下，引起執法者懷疑。而且該些標語背後所鼓吹的暴力抗爭理念，與場內集結人士對警方作出的挑釁及辱罵行為亦脗合。而上訴人當時亦攜帶防毒面罩及頭盔等，屬激進示威者的常見裝束。法官認同種種證據均顯示，上訴人當時有參與進行中的非法集結，並非單純出去在現場，故駁回定罪上訴。

刑期上訴方面，判詞指原審裁判官只表明採納以21個月監禁作量刑基準，已考慮了上訴人初犯及辯方的求情陳詞，但法官認為並不理想，因沒有表明其給予的扣減幅度，並認為考慮初犯後仍以此刑期作量刑基準是明顯過重。裁判官以上訴人穿着上衣的文字，而認為重犯基會高，及以其帶備的工具來認定他是核心滋事分子，法官均認為屬過於武斷。法官最終以監禁15個月作量刑基準，並因其審訊時同意部分案情而減刑1個月，至監禁14個月。

案件編號：HCMA 484/2021