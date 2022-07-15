活化大圍火炭明渠　建人工濕地添藝術元素　年底展開設計工作

渠務署早前選定大圍及火炭兩條明渠進行活化工程，推動親水文化。近日活化工程項目再有新進展，包括在大圍明渠上游位置建人工濕地；又會在火炭明渠中至下游位置增設具藝術元素的開放式休憩亭。該兩個項目的勘查工作將於今年第3季完成，詳細設計將於今年年底展開。

大圍明渠長約兩公里，闊約40米，其上游位於香粉寮村附近，中至下游一帶是美田邨、美林邨及大圍村等住宅區，一直延伸至文禮閣對出的城門河道。最新方案將會在香粉寮村附近的位置建人工濕地，並美化明渠兩岸的行人徑及建造觀景平台，同時會加入「水位上升預報系統」及」智能河道管理系統」，在中游河段位置會破天荒設置「河內景觀步道」，在河床提供步道和休憩設施等，市民屆時可走入河道親近大自然。

而另一條選定活化的火炭明渠，長約1.7公里，闊約10至35米，其上游位於桂地街／達業里附近，中游一帶是工商大廈及住宅區，一直伸延至香港育學院對出的城門河道。工程將會加添藝術原素，並在河道旁邊部分的行人道加建上蓋，又會美化明渠兩岸的行人徑及建造觀景平台，讓市民享受優美的河畔空間。