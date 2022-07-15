「升旗易得道」認提供食宿　圖助曾志健離港事敗　兩年使逾百萬

曾志健、馮清華、王愷銘及黃姓少年4人近日落網，警方指YouTube頻道「升旗易得道」窩藏4人及要求拍片眾籌路費。該頻道今日(15日)發布兩條影片，反駁警方抹黑其頻道，聲稱無向4人要求支付偷渡費，更自稱過去兩年為曾一干人等提供食宿及娛樂，耗資逾百萬港元，更一度收買貨櫃船船長，協助曾等4人逃往海外，惟最終事敗。該頻道主持又指以信用卡付款為曾志健的女朋友買機票前往英國，反指名為「陳世德」(音譯)的人，於海外以曾等人的名義籌款，懷疑他乘機將款項「落格」。

「升旗易得道」兩名主持人在影片中反駁警方「人血饅頭」論，指當時透過社交媒體「探子」搭上並認識曾志健等人，建議他們向美領館尋求庇護，惟遭美方拒絕。他們又透露，連接載曾等人到美領館的「車手」，事後亦被警方追查，最終要前往英國。由於曾志健等人未獲美國庇護，該頻道聲稱，過去兩年間一直為他們提供食宿，並聘請專人煮食及送餐，以及提供遊戲機等娛樂解悶，每月花費數萬港元，總數已逾百萬元，而且所有開支由主持負責，聲稱「有單有據」，要求警方提供「過數」記錄對質。至於曾等4人在港窩藏的過程中是否遭人虐待，兩名主持自稱只是「出錢」，遠隔重洋身處幾千公里外，近期已與曾志健等人失去聯絡，對此很難控制。

兩名主持人否認拍片眾籌，，但承認曾要求他們拍片交代近2年來的生活。主持又指去年曾收買一名貨櫃船船長，圖協助曾志健等4人離港，但因中間人藉事件於外地眾籌而走漏風聲，最終事敗。兩主持又聲稱，過去一直呼籲「手足」切勿相信「有船走」的消息，亦曾助手足離開香港，包括以信用卡為曾志健的15歲女朋友買機票前往英國，並透露已詢問「走私」行家，指一旦協助手足離港，將被執法部門盯緊，「(走私)生意」無法再做下去，懷疑曾志健等4人被船家出賣落網。該頻道強調無向4人勒索偷渡費，並供出有一名為「陳世德」的200幾磅「大肥仔」，於海外流亡圈子甚具名氣，懷疑警方所稱40多萬港元的費用遭其「落格」，非該頻道所為，批評遭警方及傳媒抹黑。