擬限車頭2部電話　議員關注或再收緊　政府：1部都唔准係最安全

近年交通意外頻生，政府就此提出法例修訂建議，以保障道路使用者安全。立法會交通事務委員會今日(15日)就促進道路安全的法例修訂建議進行討論，建議包括加強規管司機在駕駛時使用流動通訊設備，要求最多放置2部流動通訊設備、放置的位置設備不可影響或阻礙行車視線和裝置不可大於18厘米；有議員批政府，所謂平衡業界意見「係從安全角度退讓，畀人攞方便」；有議員亦擔心，執法欠缺阻嚇力和成效。

議員陳學鋒批評，政府若認定駕駛時使用流動裝置有危險，「其實應該一部都應該唔支持」，質疑往後會否再收緊，關注政府為何不全面禁止使用流動裝置。運輸及物流局副秘書長麥震宇承認，「一部流動電話都唔准用係最安全」，但認為駕駛者真的有需要用作導航和留意實時交通資訊，故建議「行咗第一步先」，如果情況不理想會再作修改。

議員李世榮則認為罰款過輕，擔心欠缺阻嚇力，指現時罰款只需450港元，而最高刑罰只是2,000港元。麥震宇回覆指，罰款會視乎執法成效，不排除會修正，又稱警方一般會採用巡邏和路障去截查，強調警方有能力執法。