司機駕駛成本上漲　Uber周日起調整車資架構

繼全港的士宣布於下周日（17日）起落旗收費均加3元後，Uber今日(15日)亦表示將由下周日起會調整平台車資架構，新收費適用於所有以即時定價作收費模式的乘車選項，包括UberX、Uber Taxi、Flash、關懷優步、Uber Pet、Comfort、UberXL及Black，惟車資架構調整不適用於的士（按錶收費）試行選項。

UberX調整價格後，港島及九龍區繁忙及周末時段基本車資為21港元，最低車資為39港元；至於每公里車資方面，港島及九龍區繁忙及周末時段為5.53港元；每分鐘車資為1.94港元，預約費一律9港元。至於Uber Taxi調整價格後，港島及九龍區繁忙及周末時段基本車資為12港元，最低車資為22港元。往返香港國際機場的 UberX、Flash、關懷優步及 Uber Pet 行程於繁忙及週末時段的最低車資為53元，非繁忙時段的最低車資則為50港元。往返香港國際機場的行程與新界行程的車資結構完全相同。

Uber表示，期望能幫補司機夥伴面對日益上漲的駕駛成本，並可為乘客帶來更優質及可靠的平台體驗，特別於繁忙時段及周末，有助提供更穩定的車輛供應。