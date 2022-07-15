荃灣酒樓爆食安問題　舊員工揭燒鵝掛垃圾桶　坑渠邊處理食材

常言道「病從口入」，外出用餐最忌食物唔乾淨。有網民昨日(14日)在Facebook群組「巴打絲打『00九吹專區』Facebook Club」揭發荃灣某酒樓的衞生環境惡劣，廚房員工不單止唔戴口罩開工，更將煮熟的海鮮置地、燒鵝懸掛垃圾桶上，甚至以隔夜例湯奉客，事件令人震驚，惹網民直斥「隨時食死人」。

爆料者自稱為涉事酒樓的前員工，其上載多張酒樓的後廚相片，除了「垃圾桶掛燒鵝」外，員工處理食材的手法亦惹人側目，例如坑渠上清洗及處理生食材，將裝有海鮮食材的箕基置於地下等，員工更不時除口罩開工，甚至將腳踏上廚桌。有網民得悉後要求事主「Call(通報)食環，東張西望(電影節目)啦，唔明點解香港嘅廚房可以咁污糟咁無道德，呢個文化太差勁」。但同時亦有人表示習以為常，「做過廚房嘅，呢啲嘢都屬一切正常」、「大驚小怪」。惟更多人指該情況絕非尋常，呼籲食客勿啞忍，「唔好習慣啦，成日話出面就係要污糟，搞到理所當然咁」、「做咗飲食業咁耐咁污糟第一次見」。

然而，該酒樓的食物衞生問題仍未釐清，今日(15日)又被爆出涉嫌傭用黑工。爆料者今日再上載一張酒樓後廚的相片，內有兩名疑似非華裔的員工「除罩」進食。貼文補充，「(該酒樓)聘請大量無證洗碗工，每次食環署檢查廚房衞生時，成班黑工必定走後門逃避」，目前事件仍未查清，但根據法律，任何人士如僱用不可合法受僱的人，均屬違法，最高可判處罰款35萬港元及入獄3年。