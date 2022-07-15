青年4日內2次非法集結　上訴被駁回須返監獄服刑

24歲青年於2019年聖誕節及在3日後，被指分別與他人到德福廣場及商場內的連鎖壽司店外集結、唱歌及辱罵警員。他事後2次集結被2案檢控，結果2案他都被裁定非法集結罪成，2案各被判監4個月，合共8個月。青年就2案裁決，先後於今年5月及6月向高院原訟庭上訴。原訟庭今天（15日）頒布判詞，2案上訴均被駁回。由於他仍未服刑完畢，故須即時入獄。

涉及該2宗上訴案的上訴人劉家浩，先後被控2019年12月25日及28日在德福廣場內參與非法集結。有關25日的案件，劉與同案被告符啟安、陳楚嵐及李銘軒同提出上訴。處理該案的法官黃崇厚指觀看涉案片段後，認同示威者的行為會使人合理地感到害怕，且會害怕社會安寧會被破壞，故屬非法集結。黃官亦認同4名上訴人當時確有出現在遊行隊伍，且有參與非法集結，因此駁回4人的上訴 。

至於28日的案件，劉家浩與同案被告林志鑫一同提出上訴。處理該案的法官李運騰亦認同當時示威者的行為屬非法集結，該次遊行並非以和平形式進行，氣氛亦不平靜。李官觀看片段後，亦認同2名上訴人均有參與該次非法集結，並屬帶頭人士，其言行亦帶侮辱性，會令人感害怕。李官最終亦裁定駁回上訴並維持原判。另外本案其中1名上訴人林志鑫就本案已服刑完畢，但因另案正服刑，原本林今天會親自到庭聽判但卻沒到庭，據庭上披露他在獄中確診新冠肺炎故未能到庭。

案件編號HCMA 460,424/2021