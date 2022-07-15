涉助窩藏曾志健等4人　倉庫管理員不准保釋9.9再訊

2019年反修例風波中，在荃灣遭警察開槍擊中左胸的學生曾志健，與另外3名涉黑暴案並棄保潛逃的青少年，前日（13日）在西貢北潭涌疑擬乘快艇潛逃離港時被截獲，另外，1名倉庫管理員懷疑向4人提供窩藏地點、食物、日用品，又涉嫌帶他們去領事館求助。警務處國家安全處今日（15日）落案起訴他1項「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪。案件於今日下午在西九龍裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉應控方要求，將案押後至9月9日再訊，以待警方作進一步調查，包括檢查其銀行户口、Payme户口、電腦、手提電話、住宅租約等等，了解有沒有集團主腦或其他人士曾協助他人潛逃。被告有保釋申請，但遭裁判官拒絕。他將於下周五（22日）作保釋覆核。

34歲被告葉豪，報稱倉庫管理員，他被控於2020年10月某日至2022年7月13日期間，在香港連同其他人，意圖妨礙司法公正，而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即提供協助給馮清華、曾志健、王愷銘及1名黃姓少年，而目的為逃避法庭聆訊及逃離香港司法管轄區，以阻礙對香港警務處的調查，或因該調查而可能引起的刑事訴訟。

案件編號：WKCC 2435/2022