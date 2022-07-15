紅碼大廈狗狗骾親窒息　等足兩個鐘失救亡　網民轟政策冇人性

澳門疫情爆發，政府禁止市民非必要外出，不少社區服務暫停。有網民在社交平台分享，紅碼大廈威龍花園昨日(14日)有居民家中有狗狗進食時噎着，引致呼吸困難，其後更出現窒息情況。事主先自行為狗狗搶救後不果，惟有立即向市政署、寵物醫院、寵物協會等求助，希望能將狗狗送往急救，但事主得到的回覆大多都是「沒有緊急服務，紅碼區出唔到車」。

據悉，威龍花園到最近的寵物醫院只需10分鐘路程。事主由昨午5時開始不斷致電求助，但直到7時許才有工作人員到來。市政狗房獸醫抵現場後發現，該犬隻已死亡，並出現輕微屍僵。經人員初步調查，狗狗的氣管入口被固體異物完全阻塞，窒息致死。

事主在社交平台上亦指︰「我只係想幫我隻狗叫醫療服務。或者可以畀我帶佢去睇醫生。因為情況好緊急，我唔係叫你幫我收拾屍體啊，我係想你救番我隻狗狗。」事件引起討論後，不少市民對事件感到痛心和憤怒。有澳門市民表示：「一直以來絕大部分市民都非常配合政府的防疫工作，但為何政府政策不可以人性化一些？」，「一個疫情顯出澳門的落後、顯盡人性冷漠無視寵物生命。」亦有市民質疑：「即使有私人動物醫院拒絕為紅碼區域提供緊急服務，為何市政署及治安警卻似乎缺乏處理與紅碼區動物有關的緊急機制？」