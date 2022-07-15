城巴氫能巴士今揭幕　表現更勝現有電動巴士

為達致2045年全線巴士車隊零排放，城巴上月引入全港首輛雙層氫能電動巴士，並於今(15日)午舉辦揭幕禮，環境及生態局局長謝展寰、運輸及物流局局長林世雄均有出席。城巴代表分享，已與多個政府部門討論包括維修保養、氫氣供應、加氣站地點等事宜，期望盡早投入運作。

現時城巴電動巴士已在本港試行，城巴母企匯達交通工程總經理蘇國健表示，同樣零排放的氫能巴士表現更為優異，如電動巴士充電時間需逾3小時，氫能巴士加氣僅需約10分鐘，毋須佔用大量泊車位停車充電；其次，氫能巴士續航距離長達400公里，亦較電動巴士200公里多一倍，適合行走長途路線，且能應付香港獨特的營運環境，包括多山路及斜坡、炎熱氣侯、高乘客量及頻密班次需求。

蘇國健未有披露氫能巴士造價，但他指現時氫能巴士處於在研發階段，且氫能燃料的成本亦較高，但相信將來有望大幅下降，並強調目前開發研究不會對將來票價構成壓力。安全方面，蘇相信供應商技術在全球首屈一指，巴士所用氣缸已進行多次安全測試，符合國際標準。新巴城巴亦曾與消防處探討相關事故發生的應對措施，如如曾派出200學員在將軍澳消防學校接受訓練，提升事故應對能力。