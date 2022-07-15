政Whats噏：指會議過程有錄影　議員倡不記名表決亦需記錄誰投棄權票

根據立法會財務委員會嘅會議程序，如果相關委員會唔建議財委會進一步討論，就可以直接進入表決程序。財委會今日(15日)召開會議，16項議程內14項都係無需討論，只要大多數同意就可通過，係非常簡單嘅表決程序。直到審議分別涉款7.798億港元，喺九龍塘聯福道兩所特殊學校；以及涉款4.836億港元，喺西貢安達臣道石礦場用地發展1所小學同埋1所幼稚園嘅議程，議員楊永杰就出聲喇，話要投棄權票。

之但係，議程係採取不記名、多數人舉手同意下通過。既然無需記名投票，又點樣記錄是否棄權呢？陳健波話咁多年都未出現呢種情況，否則每次都數，唔知要搞幾耐。陳又話，好多時眼見議員舉手，支持都超過99%嘅。不過楊永杰就唔係咁睇，指立法會有錄影，市民會睇到；議員梁美芬亦都附和，話有時市民見到屏幕上有議員投棄權，認同有記錄嘅需要。陳健波聽取意見後，話本來唔會重新處理程序，但為免出現混亂，都係再舉手表決一次。不過，跟住落去嘅表決，就增加「棄權請舉手」嘅程序。

直到審議改善公營小學中層管理人手嘅項目時，議員謝偉銓舉手棄權，陳健波隨即揚聲確認謝棄權，然而此舉恰恰違背不記名投票嘅做法！陳會後話，已經叫秘書處同埋法律顧問考慮議員嘅意見，睇下不記名投票係咪有棄權選項。佢又話其實議員如果想投棄權票，可以要求記名表決嘅。