海關7個月緝獲近2.6億支私煙　續循走私儲存零售三層面打擊

香港海關於今年年初至本周二(12日)的頭7個月，共檢獲2.59億支懷疑私煙，比去年同期的2.15億支上升二成一。海關稅收罪案調查科監督李海文指出，海關將繼續採取從源頭打擊策略，今年頭7個月緝獲的走私私煙有2.05億支，比去年同期的1.07億支，增加約九成二，顯示海關在走私層面打擊私煙活動有效，令私煙的中層儲存數量大幅減少。在最低層的販賣層面，經海關大力打擊市面及公共屋邨非法售賣私煙後，檢獲的私煙由去年的19萬支，增加至今年的40萬支，增幅超過一倍。

李海文又謂，今年頭7個月比去年同期檢獲的私煙數量上升二成一，估計有兩個原因，一是首季受疫情影響，社會陷入停頓，當第二季開始，物流、航運及運輸方面回復正常後，私煙集團報復式入貨，鬥快經不同渠道將私煙偷運入本港，目的在黑市供應鏈站於前列位置，爭取市場佔有率，鬥快搶先恢復非法勾當及爭取客源。二是部分私煙一定會轉口到其他國家，私煙集團不排除疫情下可能會因病毒基因突變，會再收緊檢疫措施，令其運輸成本增加。

此外，有部分地區通脹率非常高，物價有升無跌，相信私煙集團認為現時相對地較太平的時候去囤積私煙及等候買家，這樣可以確保在黑市的穩定供應和議價能力，甚至他日私煙價格上升，現時趁低吸納，再坐地起價，賺取更大暴利。海關會繼續密切留意私煙集團運作模式和走私手法，然後作出適當部署，全方位多角度打擊各層面的私煙活動。根據經驗，臨近暑假學生有機會被不法之徒招攬做不法勾當，畢業生亦有機會被招攬，呼籲學生及家長留意。