全港反黑工行動　拘20人包括7名假難民

入境處在本周一至三(11日至13日)一連三日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」、「曙光行動」及連同警方執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕14名懷疑非法勞工及6名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了59個目標地點，包括食肆集中區、垃圾站、餐廳及菜檔等，共拘捕7名懷疑非法勞工及1名涉嫌聘用非法勞工的僱主。此外，於「冠軍行動」中，執法人員於葵涌、荃灣、青衣及新界北區搜查了178個目標地點，包括垃圾站、車房、住宅大廈及街市，共拘捕7名懷疑非法勞工及5名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的7名懷疑非法勞工均為男子及持「行街紙」。據悉，7人均是「假難民」，分別來自巴基斯坦、越南、孟加拉及印度，被捕時均從事搬貨工作。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，一經定罪，可處罰款50萬港元和監禁10年。