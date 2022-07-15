今增3574確診　包括216宗輸入病例　多58宗變種病毒個案

本港新冠肺炎確診個案維持4位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(15日)新增3,574宗確診，包括216宗輸入個案，另昨日(14日)再多5名患者離世，分別為1男4女，年齡介乎64至90歲，第5波疫情至目前共有9,219人病亡。昨日新增3間安老院舍、1間護養院及2間殘疾院舍出現新個案；多323宗學校呈報確診，來自258間學校，涉及263名學生及60名教職員。

輸入個案來自48國家及地區，其中以英國居多佔60宗。本港再增加38宗懷疑Omicron BA.2.12.1個案，當中有19宗源頭不明、有19宗與早前確診個案相關；另多20宗BA.4或BA.5個案，當中12宗未知感染源頭，餘下8宗與先前公布的其他個案相關。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，今日再59名醫管局員工確診。因應近日疫情確診數上升，醫管局加強檢疫安排，所有照顧高風險病人的醫護，在每日快速測試下，每周須做多兩次核酸檢測。