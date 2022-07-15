餐飲高層被勒索案　被告稱中圈套指是事主先提金錢

餐飲集團高層與公司分店女員工發展婚外情，在疏遠對方後稱被對方威脅公開2人照片，勒索50萬港元之案件，今（15日）在區域法院續審。控方今續盤問被告，質疑被告發訊息給男方，以相片勒索對方。被告則指受到男方電話刺激，故在訊息中發洩情緒，又稱是中了男方圈套。被告今早在庭上情緒波動，暫委法官葉啓亮先後休庭5次，讓被告情緒平復，並勸導被告「唔好一路喊、一路講啦」，以免其證供被誤會。

被告黃莎莎（32歲）被控於去年9月10日至10月6日以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求X交出50萬港元。被告日前出庭自辯時，堅稱在去年9月10日晚上，她曾致電事主X及打算聊天，但遭X辱罵和提出分手，X又提出給她分手費及要求她消失。

控方今則展示被告與事主X的Whatsapp對話紀錄，指被告在去年9月10日曾發訊息給X，指「給我答案，是不是要我放照片去公司？」，被告否認要挾X，指當時遭到X在電話中的言語刺激，X稱她只是要錢，表示會給分手費，又表示「呢啲錢濕濕碎」及「放吖！放吖！」。被告情緒激動，稱「我受到好大個刺激！個心好痛！」。被告堅持是X提起錢和相片在先，指她從來沒有提及索要金錢，又指X設圈套，「我依家先知道中咗佢圈套！」，又哭訴：「我覺得有啲恐怖啊，好似全部都係我做咁……」，又稱「佢（X）搞到我人唔似人、鬼唔似鬼！搞到我成個黐線婆咁！我根本從來都無……」。案件將於下周三（27日）續審。

案件編號：DCCC 1146/2021