夏日暢游好去處　赤柱正灘等8泳灘獲評一級水質

本港近日天氣酷熱，市民若打算周末假期前往泳灘戲水，可參考今日(15日)環保署公布的泳灘水質報告。報告公開38個憲報公布泳灘及1個非憲報公布泳灘(愉景灣)的最新等級評定結果，其中有8個泳灘的水質被評為1級良好，包括赤柱正灘泳灘、廈門灣泳灘、橋咀泳灘、三星灣泳灘、蘆鬚城泳灘、上長沙泳灘、銀線灣泳灘及大埔龍尾泳灘，市民去泳灘前可留意下啦。

比較上周公布的泳灘等級，多個泳灘水質有改善，包括大埔龍尾泳灘的等級由二級升為一級，舂坎角泳灘由三級升為二級，大浪灣泳灘由四級升為三級。舊咖啡灣泳灘和黃金泳灘由二級轉為三級。至於被評為四級極差則有青山灣泳灘及海美灣泳灘，環保署發言人，本月初的不穩定天氣引至泳灘水質轉差，但近日天氣回穩後水質的恢復較預期慢，屯門及荃灣兩區的泳灘水質仍受到區內惡劣的海上情況影響。

環保署根據海水中的大腸桿菌水準，將泳灘水質評定為4個等級，包括良好(1級)、一般(2級)、欠佳(3級)及極差(4級)。署方表示，雖然泳灘的等級反映泳灘在一般情況下的水質，但泳灘的水質在大雨期間及過後或會暫時受到影響，泳客應避免在風暴或大雨後3天內前往泳灘游泳。