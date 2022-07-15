海關首支煙草搜查犬隊　嗅查出香煙雪茄產品　派駐機場管制站執勤

香港海關今日(15日)公布，正式成立首支煙草搜查犬隊，以進一步加強海關從源頭堵截走私煙草流入本港，提升打擊私煙的執法成效。煙草搜查犬隊已調派到機場、各陸路邊境管制站和貨櫃碼頭執勤，支援海關打擊走私煙草活動的工作。

海關繼去年12月成立首支槍械搜查犬隊後，今年再接再厲自行培訓煙草搜查犬和領犬員，實現海關搜查犬課循多元化方向制定發展方針，並拓展搜查犬的嗅查能力。除了訓練現有的4類搜查犬，包括毒品搜查犬、爆炸品搜查犬、鈔票搜查犬和槍械搜查犬，海關搜查犬課首次自行制定煙草搜查犬訓練課程，訓練搜查犬偵緝煙草的能力。經訓練後，煙草搜查犬能夠嗅查各類煙草產品，包括香煙和雪茄，協助海關人員打擊各層面的私煙活動。

這次被挑選的搜查犬是海關與消防處於去年2月合作繁育的史賓格跳犬，牠們年滿一歲後便開始接受為期12個星期的正規訓練，通過考核後便正式成為煙草搜查犬。煙草搜查犬隊共有4個小隊，每隊由一名領犬員和一隻搜查犬組成。煙草搜查犬能協助海關人員對大型運輸工具上的貨物作出迅速和有效的評估，再配合情報分析和風險管理，進一步加強海關於邊境口岸的清關效率和堵截私煙的執法能力。