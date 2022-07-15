「插水」誣警推跌　區議員李志宏擾亂秩序罪成還押

前沙田區議員李志宏被指在前年在銅鑼灣遊行期間，「插水」扮被警員推跌，又不聽警員澄清，大聲辱罵警方以圖引起公憤，因而被控一項在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為罪。他否認控罪受審，今（15日）在東區裁判法院被判罪成。裁判官指出當日被告罵警員「廢物唔係人」，又握拳叫警員拘捕他，言行屬於煽動、挑釁及挑戰警方執法，並有意激起現場人士針對警方。被告須還押至7月28日以待案件的求情及判刑。

25歲被告李志宏，案發時為沙田區議會禾輋選區之議員。他被控於2020年5月24日，在銅鑼灣堅拿道東及軒尼詩道交界的公眾地方，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

裁判官裁判時指，控方案情指當日下午約4時許，被告不聽從警方勸喻退回行人路上，並突然坐在地上。他起身後指控有警員推他，並激動地辱罵警員，引來旁觀人士加入指罵警方。裁判官續指，被告能意識其行為可以引來他人附和，加上其言行是有意挑戰警方執法，可見被告並非出於不滿警員才表現激動，而是有意激起旁觀者情緒，更可能引致現場發生暴力。最終裁定被告的罪名成立。

案件編號：ESCC 2480/2020