機場6月客運量續增　貨運量不升反跌　按年少近一成

港府放寬防疫措施，機場人流漸多，香港機場管理局今日(15日)公布，香港國際機場6月份有29.5萬客運人次，按年躍升約2.5倍，但仍遠低於疫情前水平，而貨運量則按年減少9.0%至36.3萬公噸，飛機起降量則較去年同月上升1.2%至11,175架次。至於今年上半年，香港國際機場客運量按年上升約1.21倍至84.2萬人次，貨運量及飛機起降量則分別下跌8.2%及1.1%，至210萬公噸及62,155架次。

機管局解釋，隨着入境旅遊及轉機/過境措施放寬，上月份港人、訪港旅客及轉機旅客人數均較去年同月顯著增長，而往來東南亞的客運量錄得最大升幅。但整體貨運量下跌則由於全球供應鏈受疫情衝擊，加上歐洲地緣政治局勢持續緊張。出口貨運量按年亦下跌10%，往來歐洲及北美主要貿易地區的貨運量跌幅最為顯著。

另外，香港國際機場在《Air Cargo Week》舉辦的「世界航空貨運大獎」中獲得「2022年度最佳機場」殊榮。該獎項被視為全球航空貨運業界最享負盛名的嘉許之一。得獎機構由來自航空貨運供應鏈業界、物流服務公司及供應商的行業組別投票選出。