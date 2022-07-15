財會通過西九文化區基礎建設工程撥款　涉款逾4億

立法會財務委員會今日(15日)通過西九文化區公共基礎建設第一期第四組建造工程，包括興建供船隻使用的南面登岸設施及興建排水、排污及供水系統以支援西九文化區2區的發展等，預計所需約4.25億港元。有議員關注工程委托西九文化區管理局所達到的成本效益、相關費用及碼頭需預先預約的詳情。當局表示委托管理局負責有助風險控制，又強調公眾優先使用碼頭。

議員狄志遠詢問委托西九管理局代為進行相關工程，相比政府自行管理所達到的成本效益。議員陳振英就管理局估計的830萬港元的內部管理費提出質詢，因為工程費用中已包含聘請各種顧問的費用，質疑管理局該費用的必要性。另一議員謝偉銓則就公眾利益方面，詢問靠泊碼頭需要預先登記的詳情。

文化體育及旅遊局表示，由於工程與西九文化區的設施高度融合，工地重疊，施工期間亦需互相配合，降低對該區現時設施的影響，認為委托管理局有助風險管理，再加上將來設施落成，管理局本有保安及清潔等方面的人手，能降低恆常支出。至於830萬港元顧問費是未來7年供管理局，用作聘請專人協調內部與承建商間的合作，並且是實報實銷。另外，西九文化局表示為免影響現時海上交通，要求船隻靠岸前需預先登記，以便協調，強調此為公共碼頭，公眾一定優先使用，例如海上的士，繼而再開放給私人遊艇。

財會亦通過在多個紀律部隊開設7個首長級常額職位，涉及超過2,500萬元。開設新職位的部門，包括警務處、懲教署、消防處、入境處、海關及飛行服務隊，其中警務處增設三個職位，分別是一名助理處長及兩名總警司，助理處長掌管公共關係部，意味現時的公共關係科會升格為獨立部門。另會上亦通過上調公營小學正副校長薪酬等建議，但因應落實建議而申請的5.19億元追加撥款，被政府撤回。