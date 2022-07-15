石澳駕車撞斃女子　女律師認不小心駕駛罰款3000港元

一名於跨國律師事務所出任合夥人的女律師，去年駕車至石澳龍脊郊遊徑入口附近時撞斃1名婦人。該女律師原本被控危險駕駛引致他人死亡罪，及後獲律政司改控不小心駕駛罪。她今日（15日）在東區裁判法院承認控罪，辯方求情指本案是一場無可避免的事故。最終裁判官決定以罰款了事，判被告罰3000港元，另須參與駕駛改進課程。

40歲被告楊藹欣，為司力達律師事務所的合夥人。她被控於2021年10月31日，在柴灣石澳道（南行）土地灣村對外，在道路上不小心駕駛一輛私家車。案情指，當日下午約1時半，被告駕駛至案發地點時，不慎撞到事主，私家車繼續向前行逾40米始停下。衝擊力使事主被撞飛後倒地，身體多處受傷及不省人事。事主被送往東區醫院救治，但同日宣告不治。

案情續指，案發時被告私家車的車速是約每小時53公里，而涉案路段的建議最高車速是每小時50公里。惟法證調查發現，涉案路段一旁的樹枝會阻擋被告的視線，使她可能無法及早注意走在行人路上的事主。而且由事主踏出馬路直至她被撞到的瞬間，時間短至不足以讓被告反應過來，而即使被告能夠及時作出反應，加上刹車器的發動時間，被告依然難以避免撞到事主。

案件編號：ESCC 529/2022