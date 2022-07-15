代訂迪士尼酒店騙案　涉300人中招呃逾100萬元

月前疫情稍緩，市民趁機湧到兩大主題樂園散心，造就騙徒搵食機會。早前一名自稱迪士尼樂園員工的人士Carmen Chan，聲稱可以優惠價購買樂園年卡及代訂酒店，客人光顧後證實產品無誤，贏盡口碑。經數月精心布局後，她博得大批家長紛紛落訂樂園酒店房間，惟至本月10日，女騙徒突然失蹤，大批家長損失金錢之餘，又失去與子女歡度假日的機會，苦主數目逾300人，金額至少逾百萬港元。警方今(15日)回應東網，案件已列作「以欺騙手段取得財產」，交由旺角警區重案組跟進，暫未有人被捕。

警方表示，本月10日至12日接獲多名市民報案，指早前透過社交通訊軟件向一賣家以低於市價，購買一主題公園的門票或酒店套票，惟付款後未能聯絡該名賣家，懷疑受騙，遂報案。警方至今共接獲18宗同類報案，涉及金額約9.6萬元。據指，涉捲款逃走的Carmen Chan，4月初已在網上的「媽媽群組」活躍，自稱家人是迪士尼樂園高層，起初為人代辦迪士尼年卡，較官方收費便宜600港元，她又可以代訂樂園酒店房間，較官網收費平1成，她甚至會現身酒店，親身安排客人入住，以及免費贈送酒店下午茶及晚餐。在防疫規定下，泳池限制人數入場，她只要一打電話，客人便可入場，由於不少人均成功享用到服務，甚至超出預期，故對她的特殊身份深信不疑。

由於口碑載道，經她訂房，相關預約日期排至8月尾。但在上周日(10日)，10多個家庭到酒店大堂等候Carmen登記取房時，當事人並無現身，手機亦無法接通。有苦主與另一家庭在5月時成功得到Carmen訂房，當時收費是較官網便宜少許，其後，她又透過Carmen預訂下月酒店房間，分兩次，每次訂3間房，並已轉帳1.5萬港元，但如今仍無法聯絡上她。不少苦主成立群組商討事件，在內成員超過300人，點算金額逾百萬港元，當中有人被騙5萬多元。事件先有苦主在香港迪士尼樂園Facebook留言指疑受騙，其後園方作出澄清，指涉事人Carmen Chan並非樂園員工，絕不容忍任何違法行為，已就事件向警方報案。