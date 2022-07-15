布袋澳行山男失蹤5日　酷熱下救援人員持續搜索

54歲男子趙耀燊於本周一(11日)上午，離開其位於觀塘偉業街的住所後便告失蹤，家人同日報警求助，警方翌日發出尋人信息。趙耀燊身高約1.7米，體重約72公斤，中等身材，方面形，黃皮膚和蓄短黑髮。他最後露面時戴眼鏡，身穿墨綠色長袖上衣、淺色長褲、黑色運動鞋、及攜有一個橙色背包。

據了解，趙妻指丈夫擬到清水灣刀片脊行山，最後上線時間為周一下午1時，最後露面地點為布袋澳。因此，消防在本周一晚奉召到布袋澳搜索，惜未有發現。至今日(15日)，有關部門的搜索行動持續，當中包括政府飛行服務隊和民安隊。

民安隊在facebook專頁上載有關照片，發文指7月12日(星期二)民安隊應消防要求，協助搜索一名在西貢布袋澳失蹤的行山人士。山嶺搜救中隊人員隨即展開搜索行動，尋找失蹤者下落。近日天氣炎熱，山上氣溫高達攝氏35度以上。搜救人員在酷熱天氣警告下攀山越嶺，在山頭懸崖各處搜索失蹤人士。

民安隊支援部隊除派遣運輸中隊接載搜救人員，亦動員福利中隊預備食物及凍飲支援搜救行動，讓搜救人員得以補充體力持續搜救工作。