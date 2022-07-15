36歲男染麻疹　不遵從勸告自行出院　防護中心追蹤接觸者

衞生署衞生防護中心今日(15日)表示，一名36歲男子於6月30日因感染麻疹入住廣華醫院接受治療。衞生防護中心接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。直至本月2日，他在沒有遵從醫生勸告下自行離開醫院。

該名男病人於6月14日開始發燒、頭痛及疲倦，並於6月22日開始出疹。其後，他分別在6月27日及29日到明愛醫院及廣華醫院的急症室求醫。經診斷，病人的血液樣本對麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈感染反應，並於6月30日入住廣華醫院接受治療，期間病人情況穩定。他報稱曾接種麻疹疫苗，並於潛伏期及病毒傳染期內沒有接觸麻疹病人及外遊。

發言人強調，麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為7至21日。病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠迫的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。