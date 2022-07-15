巴黎人職員確診　144完成檢疫者回酒店隔離　今揪出13人染疫

澳門新一波疫情爆發將近一個月，多間酒店先後通報有確診個案。其中，用作醫學觀察的澳門巴黎人酒店有多名工作人員確診，衛生局隨即採取防範措施，要求共144人曾入住巴黎人7樓和8樓完成醫學觀察人士，重新返回酒店醫觀，並安排快速抗原檢測和檢測，至今日(15日)發現共13人染疫。

衛生局傳染病防控處處長梁亦好表示，考慮巴黎人酒店出現疫情傳染風險，當局與旅遊局開會後要求立即執行多項工作，包括將有較高感染風險的工作人員調離崗位，重新調派新工作人員到酒店內工作；現時在巴黎人酒店醫觀人士，需要延長醫學觀察期至下周三(20日)，並根據酒店情況再決定解除隔離時間。

梁亦好表示，當局每天都在研判、觀察數據變化，所採取的措施可能不完全一樣，目標是盡快達到社會面清零，並盡可能縮短對市民正常生活影響的時間。由於要在兩者間取得平衡，故當決定每項措施時，必須非常嚴謹。另在明日(16日)會公布新措施，但必定不會是整個月的措施。每兩天市民的遵循度或社面會發現個案皆不同，從而需調整整體防疫措施。