79場所納強檢涉都會駅3食肆　包括豪宴海鮮酒家及元氣壽司

再增79個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(15日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該79個地方的人士，須於明日至後日(16日至17日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於黃大仙竹園北邨、荃灣梨木樹邨及青衣長宏邨重開流動採樣站。位於洪水橋洪福邨的流動採樣站會延長服務日期至後日。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.元朗洪福邨洪歡樓

2.大圍美林邨美桃樓

3.北角模範邨民樂樓

4.屯門友愛邨愛暉樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.東涌映灣園悅濤軒9座

2.油塘油美苑濤美閣

3.油麻地窩打老道8號1座

4.西營盤德輔道西390-392號同達大廈

5.堅尼地城士美菲路51號聯安新樓

6.馬鞍山海栢花園2座

7.東涌富東邨東埔樓

8.東涌逸東一邨平逸樓

9.沙田博康邨博安樓高座

10.新蒲崗彩虹道84-86號新蒲崗大廈

11.紅磡黃埔花園青樺苑4座

12.將軍澳峻瀅5座

13.柴灣宏德居德祿樓

14.深水埗石硤尾街22號偉業樓

15.觀塘安泰邨勇泰樓

16.屯門田景邨田樂樓

17.灣仔堅拿道西15號永德大廈B座

18.北角東發大廈A座

19.深水埗長沙灣道199號長樂大廈

20.大埔海寶花園C座

21.馬鞍山耀安邨耀謙樓

22.元朗洪水橋雅珊園1座

23.元朗鳳攸東街9號好順意大廈1座

24.秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓

25.屯門蝴蝶邨蝶舞樓

26.半山區干德道56A號蔚華閣

27.牛頭角利基大廈C座

28.元朗尚悅10座

29.藍田滙景花園7座

30.大角咀大同新邨大成樓

31.油塘高俊苑俊盈閣

32.元朗溱柏5座

33.茶果嶺麗港城18座

34.沙田城門之源2座

35.葵涌荔欣苑荔林閣

36.天水圍天逸邨逸灣樓

37.葵涌葵蓉苑2座

38.牛池灣彩虹邨丹鳳樓

39.上水彩蒲苑彩瑩閣

40.荃灣梨木樹邨楓樹樓

41.香港仔香港仔中心海天閣

42.觀塘凱滙5座

43.青衣長宏邨宏勇樓

44.黃大仙竹園北邨榕園樓

45.觀塘翠屏南邨翠櫻樓

46.大埔怡雅苑怡禮閣

47.柴灣新翠花園2座

48.長沙灣麗翠苑麗棋閣

49.鑽石山鳳德邨紫鳳樓

50.粉嶺嘉盛苑嘉輝閣

51.黃大仙環鳳街128號怡庭居1座

52.九龍灣彩興苑彩蕎閣

53.葵涌葵俊苑葵昌閣

54.紅磡海濱南岸2座

55.筲箕灣東熹苑景熹閣

56.將軍澳尚德邨尚智樓

57.柴灣富欣花園停車場大廈地下 小西灣老人日間護理中心

58.將軍澳都會駅商場2樓029-031號舖 元氣壽司

59.將軍澳都會駅商場2樓R01及010-017號舖 豪宴海鮮酒家

60.將軍澳都會駅商場2樓R03及027號舖 金記冰室

61.大圍新田村74號地舖 銀泉茶餐廳

62.沙田置富第一城1樓104-105號舖 日牛涮涮鍋專門店

63.深水埗西九龍中心2樓215A,216及223-225號舖 譚仔雲南米線

64.九龍城晴朗商場1樓A101號舖 大家樂

65.大圍積富街35號地下 大利茶餐廳

66.銅鑼灣登龍街31-35號玉山大廈地下1號舖 魚鮮生刺身專門店

67.九龍城衙前塱道15號地下 泰皇閣泰國菜館

68.九龍城龍崗道9號地下 潮州合成甜品

69.沙田新城市廣場3期3樓A332及A363A號舖 春水堂

70.尖沙咀厚福街12-12A號藍馬商業大廈10樓 鳥語

71.紅磡紅磡廣場2樓 稻香

72.九龍灣啟業邨啟業商場地下10號舖 大家樂

73.茶果嶺麗港城商場1樓81-84及72-75A號舖 意樂餐廳

74.香港國際機場抵港層5樓5V514A號店舖 啟翔二職員餐廳

75.元朗安寧路110-136A號好景樓17號地下 新駿皇窩心小棧