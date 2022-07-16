跨部門尖沙咀防疫巡查　拘3男女票控148人

尖沙咀分區雜項調查小隊聯同西九龍機動部隊及食物環境衞生署，昨晚（15日）進行聯合行動，巡查區內多間酒牌及餐飲處所，提醒處所經營者、從業員及市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，執法人員於其中4間酒牌及餐飲處所，共發現82男62女顧客(18至63歲)，分別未能出示安心出行掃描記錄及多於4人或8人同坐一桌，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，人員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，在其中一間酒牌場所內，一名姓葉(29歲)女顧客懷疑向巡查人員出示他人的電子針卡，涉嫌企圖誤導警務人員被捕。人員亦在另一間餐飲場所發現一名姓何(36歲)男顧客為通緝人士，人員遂將其拘捕。

同時，其中4間處所的4名男負責人(25至41歲)，分別未有確保顧客進入食肆時掃描「安心出行」二維碼、枱與枱之間的距離少於1.5米、多於4或8人同坐一桌及及超過場所人數上限，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，他們將會被票控。另外，一名姓曾(30歲)男負責人為通緝人士，人員遂將其拘捕。