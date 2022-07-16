警方旺角打擊黃賭毒　共拘26男女

警方旺角警區行動部、反三合會行動組、分區牌照組、特別職務隊及機動部隊，於昨日(15日)聯同食物環境衞生署，在區內展開代號「犁庭掃穴」及「松塔」的反罪惡行動，破獲多個非法場所，同時突擊巡查區內領有酒牌的場所並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例，行動中警方共拘捕26男女。

警方特別職務隊經深入調查後，在上海街一單位內以涉嫌「管理賣淫場所」拘捕一名56歲本地男子。此外，探員亦搗破通菜街及新填地街兩個毒窟，在單位內分別以涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」拘捕兩名54及55歲本地男子，並以涉嫌「吸食或注射毒品」拘捕8男2女(42至72歲)。此外，警方在砵蘭街一娛樂場所巡查時，發現一名34歲男子出示他人疫苗通行證，涉嫌「誤導警務人員」被捕。

另一方面，警方分別在水渠道及亞皆老街搗破兩個非法賭檔，1名29歲本地男子、2名51及59歲本地女子，分別涉嫌「管理賭博場所」及違反防疫規例被捕。兩賭檔內共4男5女(32至58歲)賭客則涉嫌「於賭博場所內賭博」被捕，其中4男1女(32至47歲)亦涉違反防疫規例，被發出定額罰款通知書。行動中，警員檢獲2部釣魚機、4部射擊遊戲機及1千元賭款。所有被捕人現正被扣留調查。