前線處理虐兒問題經驗不足　機構促加強培訓及完善相關指引

因應童樂居虐兒事件，最近愈來愈多人關注教育機構內有否相關問題，有一直推動兒童權益的本土保護兒童機構發現，過往大眾較多於虐兒事件發生後才作出補救，相反現在認為應從一開始先要做好預防虐兒工作，建議透過完善守護兒童相關細則及培訓、加強對學校的支援，協助前線工作人員為兒童創造安全環境，確保兒童工作者有能力預防並處理虐兒事件，將兒童受傷害的風險減到最低。

國際培幼會(香港)總幹事蕭美娟表示，近日法律改革委員會建議訂立「沒有保護罪」，知情不報的照顧者同需負刑責，相信屆時通過後必然有一定的阻嚇力。國際培幼會更於去年9月就家長、兒童及教育界發布了一項與守護兒童相關的研究，以了解教育機構內的兒童安全程度、家長對機構守護兒童的看法，以及教育界實行守護兒童的情況，發現本港教育界的教師均非常重視守護兒童，亦十分注重小朋友的安全和福祉。

不過，蕭美娟就指出近年教育局就針對處理虐兒個案指引的相關培訓上仍然不足，不少教職員反映初訂立守則時都只是新入職提點，如避免與學生單獨相處、罰企不宜過長等，但對於與學生相處的界線、適當與不恰當的行為，則缺乏清晰或劃一的標準，故一旦在校內發生懷疑虐兒事件或處理虐兒個案時，他們也難以介入或決定是否通報，皆因難以了解當中的實際操作和期望。