DSE下周放榜　林世雄呼籲考生可投身運輸物流業

下周三(20日)是中學文憑試(DSE)放榜日，運輸及物流局局長林世雄今日(16日)發布網誌為考生「打打氣」，稱應屆考生受疫情影響，學習和應試計劃容易被打亂，因此比過往的考生需承受更大壓力，故建議考生在放榜前數天作幾手準備，尤其社會發展帶動香港不少專業行業的發展前景，運輸及物流業便是其中之一，故提醒考生在計劃將來的同時，可以考慮投身運輸物流行業，獲得一技之長。

林世雄續說，2020年物流業佔本地生產總值3.2%，提供約18萬份職位；運輸業的僱員人員亦超過19萬人。他重申，DSE只是一個中轉站，不論今次成績是否符合預期，未來仍然充滿無限可能，皆因「機會是留給有準備的人」。

本地亦有不同院校提供多個有關海事、航空及物流的文憑及學位課程，包括香港機場管理局成立的香港國際航空學院、香港鐵路有限公司的港鐵學院等；職業訓練局亦提供有關海事科技、飛機維修等範疇的全日制或兼讀課程。九巴學院亦即將成立，將提供巴士維修及駕駛的相關證書課程。此外，還有多間大專院校亦有多個有關物流及供應鏈管理、飛機工程、航空及停機坪管理等的課程。