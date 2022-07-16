「光城者」成員涉顛覆罪　7名被告擬認罪　案押9.9判刑

警方國安處去年拘捕組織「光城者」4男3女、年齡介乎15至25歲的成員，指他們涉嫌宣揚顛覆國家思想，控以1項串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，案件已轉介到區域法院審理，有2名被告在今年4月已表示準備承認控罪，餘下5名被告今早(16日)在區院提訊，並透過律師表示擬認罪。法官郭偉健決定在今年8月20日聽取所有7名被告答辯及求情，並暫訂在9月9日判刑。

今天提訊的5名被告依次為15歲匿名女生、17歲梁姓女生、25歲男售貨員陳右津、16歲蔣周姓男生、及18歲女生郭文希。他們與先前已表示會認罪的16歲阮姓男生和20歲男倉務員蔡永傑，同被控於2021年1月10日至2021年5月6日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段，旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

陳右津代表大律師今向法官表示，陳因確診新冠未能到庭，而由於控方在開庭前才交出最新修訂案情，大律師未及就此向陳索取指示，確認是否同意其內容、有否需要傳召證人爭議事實等。大律師因此要求，在正式答辯前在作一次提訊。結果法官排期在8月16日為陳提訊，不過法官提醒辯方大律師，如陳最終仍決定認罪，其案件仍會在8月20日答辯，不會另外押後處理。

至於另外4名被告，則都表示會認罪，要求與阮蔡2被告同日，在8月20日答辯。法官因此應他們要求排定答辯日子，並指示控辯雙方在7天前，分別呈交案情、被告的案底與背景口供、及書面求情理據等文件。另外法官表示，高院上訴庭會在9月初就1宗涉及國安法罪行判刑的案件頒判詞，判決會對本案量刑有影響，故法官在8月20日聽取求情後不會立刻判刑，會留待上訴庭判例出爐後才作決定，現暫訂在9月9日判刑。

案件編號：DCCC 985/2021