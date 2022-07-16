機場三跑啟用　航道飛近大帽山　國際飛行團體憂掀安全隱患

香港機場第三跑道於本月8日正式啟用，惟網上代表全球超過10萬名機師的國際民航飛行員協會聯盟（IFALPA）本周二(12日)卻發出警告，指本港三跑的上空航道或會因飛近大帽山而觸發地面逼近的航空警報，提醒機師飛行該航道時需作出保守預計。文件亦提及飛機飛近深井上空等位置時，部分航圖可能無法顯示，機師需倍加留神。

據了解，新的北跑道主要讓抵港航班降落，若果航班由西南方向、即由珠江口進場降落，要途經大澳；若未能成功着陸就需要復飛，飛機需爬升並左轉，繞經屯門，經過583米高的青山。如航班獲安排由東北方向進場，航道將途經沙田、荃灣等，並飛越「香港之巔」、高957米的大帽山，飛行高度距離山頂不足200米。

根據資料，全長3.8公里的第三跑道，是機場三跑系統中最先啟用的部分，於2016年起動工，其耗資涉1,415億港元，被譽為本港歷來最貴基建工程。跑道鋪設逾5層、共1米厚的物料，可承受最大型客機升降。三跑道成為新的北跑道，原本的北跑道重新編配成「中跑道」，為發揮三跑系統最大效率，將來三條跑道各有分工。