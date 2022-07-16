代訂迪士尼門票及酒店騙案拘一女子　苦主料達400人涉款過百萬

疫情下無法外遊，本地主題樂園成為港人散心熱門選擇，有騙徒卻看準機會「放長線，釣大魚」，在網上平台假扮別有門路，聲稱可以用優惠價購買迪士尼樂園年卡及代訂酒店，待做好口碑、慕名者眾時，再一口氣捲款失蹤，當中涉款據報過百萬港元。相關苦主其後在網上組成受害者群組，並多方查證名為Carmen Chan的騙徒身份。警方接報展開調查，昨日(15日)拘捕一名女子，相信她是單獨犯案，正追查贓款下落。

警方在本月接獲多宗報案，得悉有市民使用「轉數快」方式，先後將數千至數萬港元匯入一名女子的戶口，委託對方代購相關主題樂園的產品，卻懷疑受騙失財。據悉，當中有數人曾與騙徒成功交易，甚至見過對方，有人宣稱自己是該主題樂園的高層親屬，才能以優惠價錢「為客服務」，收費亦較樂園官方價便宜15至20%。

旺角警區重案組接手調查本案，並於昨午掩至屯門區一酒店，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名姓陳(34歲)無業女子。探員經了解後，確認陳既非該樂園員工，亦與樂園高層無任何親戚關係，現已將其扣留調查，暫無證據顯示她背後涉及集團式犯案，至於騙款流向尚待追查。警方表示，目前掌握有22人受騙，涉及金額約13萬港元，當中最高一宗損失約4萬港元，但相信案件牽涉人數眾多，潛在受害者或多達300至400人，呼籲其他苦主主動聯絡調查人員，以助釐清案情。