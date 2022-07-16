今增3762確診　包括229宗輸入個案　再多一名患者離世

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(16日)新增3,762宗確診，包括229宗輸入個案，昨日(15日)再多一名72歲男患者離世。另多4間安老院舍及2間殘疾院舍出現新個案。醫管局今再多42名員工確診。九龍塘國際英文幼稚園校巴群組多4名學生及1名教師確診，累計9人中招，同車餘下約20名學生須居家檢疫。

輸入個案中，107宗在機場找到，103宗於檢疫設施中發現，另有19宗於檢疫後發現。個案來自48個地方，包括英國43宗、新加坡18宗、泰國18宗，美國17宗。本港多73宗BA.2.12.1懷疑個案，當中46宗源頭未明，有9宗其他個案相關；新增32宗疑Omicron BA.4、Omicron BA.5個案，16宗源頭不明，另有16宗與其他個案相關。

大埔醫院精神科男病人曾有一名男病人確診，該群組早前有2名病人及2名員工染疫，現時3名病人現轉往那打素醫院。至於香港佛教醫院再多1名49女病人染疫，累計9病人、5職員染疫。伊利沙伯醫院骨科病房有病人前日確診，發現再有2病人染疫，該群組累計6名病人確診；新增兩名病人之中，其中一名早前接受手術，當中協助手術的醫護人員列為密切接觸者，而其中一名女醫護人員亦已染疫。