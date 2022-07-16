男女昂船洲疑似車震　拍片者擺上網「任睇」　侵犯私隱遭網民撻伐

有網民今日(16日)上午10時許於昂船洲，發現後車男司機與女乘客於車內行為不檢點，並以車Cam拍下「天雷勾動地火」一幕，男女於後座愈親愈熱，其後更短兵相接，疑似車震。拍片者將影片上傳至社交網站，隨即引來網民熱切討論。有好事之徒要求拍片者上傳車震全部片段，但更多人批評將該對男女拍下擺上網公審，侵犯他人私隱，拍片者最終停用留言功能，但未有將影片刪除。

從車Cam影片中可見，事發於今早約10時半，一架本田四人車內，一對男女行為親暱，疑因前排司機位施展不開，改坐於後座。只見女子伏於男司機雙腿之間。男乘客雖然神色自若，惟坐姿不甚自然，下半身略顯僵硬，間中更伸手疑似整理雜物，隨女乘客上下起伏之間，顯得頗為受用。女子似乎不甘寂寞，其後更跨坐男子身上，疑似有所動作。兩人纏綿約半小時後，隨着拍片者一句「噢，玩完」，男子先行坐回司機位，女乘客則落車抹嘴兼整理衣物。兩人坐回前座似乎意猶未盡，蜻蜓點水式輕吻後驅車離去。

貼文引來網民熱烈討論，有好事之徒嘗試為他們解畫，只是「測試後座舒適度」，亦有人指車震片段「送陽入婦口」，甚至懷疑兩人是出來「偷情」。不過，有大批網民不齒拍片者將該對男女行為、車牌及樣貌拍下，並放上網「公審」，反指上傳者「仆X」，未知是否不堪網民口誅筆伐，影片的留言功能已經停用，但未有下架或刪去，影片仍於網上任人觀賞。