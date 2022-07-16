政府研小巴加裝安全帶感應器　議員倡設3至5年過渡期

公共小巴為港人最常搭的交通工具之一，但行車安全一直惹人關注，近10年內意外頻生，出現累計超過1萬宗意外，平均每年更逾1,000宗。運輸署署長羅淑佩昨日(15日)在電台節目表示，當局正研究在小巴座位上試行加裝感應器，以提醒乘客佩戴安全帶。有議員支持，認為可保障乘客安全，惟認為「應設3至5年過渡期」並補貼小巴加裝感應器。

政府正研究在小巴座位上的安全帶加裝感應器，乘客一旦坐上座位而未戴妥安全帶時，儀器會響起提示聲號，新落地的小巴亦會加裝有關感應器。羅淑佩指出，加裝感應器可使乘客互相提醒「旁邊嘅乘客可能都會提醒：隔籬位先生小姐，你/妳要唔要戴番安全帶？」她又透露，巴士座位強制安裝及要求乘客戴安全帶亦在研究之列。

議員陳恒鑌認同有需要在小巴的安全帶加裝感應器，認為感應器可令乘客間「有互相監督作用」確保乘客安全。不過，他建議政府應設「3至5年過渡期」和補貼小巴加裝感應器，因為在舊車加裝相關裝置需「全車連椅換」，花費不菲。被問到會否擔心有關要求引起乘客及司機爭執，他則表示政府可透過立法及教育，令市民知道「唔係司機為難佢哋(乘客)」。