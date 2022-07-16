嘉道理農場去年接收1611條蛇　青竹蛇為最常接收種類

為經常被人誤解和討厭的爬行生物平反，希望更多人關注並欣賞該類獨特且具重要生態價值的物種，每年的7月16日均訂立為世界蛇日(World Snake Day)。嘉道理農場今日亦在Facebook專頁發文，提到農場在過去一年的野生蛇類拯救計劃接收了1,611條蛇，大部分都是健康和原生的蛇類，可以回歸野外。

上述計劃是與漁農自然護理署及香港警方合作進行，希望有助緩解本港市民與野生蛇的衝突。農場列出了去年最常接收的10種蛇類，其中青竹蛇是最常接收到的蛇種，有287條。牠們在香港很常見，但具有良好的偽裝，所以並不容易發現。青竹蛇是夜行性動物，雄蛇和雌蛇的外表不同。此外，第二接收最多的蛇種為緬甸蟒，有264條，此物種是本港受法例保護的蛇種。如同其他蛇類，緬甸蟒在生態系統中發揮着重要作用，最終獲放回遠離民居的野外。

罕見的是，有市民在今年3月發現蛇種銀腳帶或雲南環蛇，牠當時被困在將軍澳的「老鼠膠」上，警方接收了該蛇並於同日將牠送到農場的野生動物拯救中心，小心翼翼地將蛇和老鼠膠板分開，並為牠清理黏膠，幸運的是牠沒有受傷，可以放歸野外。農場反映，殘忍的「老鼠膠」會誤捕各種路經的野生動物，很多動物會因此死亡，而本港去年就有小部分受傷的蛇類需要獸醫醫治，才可放回野外。