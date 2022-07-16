車Cam直擊：藍衣漢馬路甩刀狂奔　只為追巴士？

網上流傳一段藍衣漢馬路甩刀(鎅刀)狂奔的車Cam影片，惹網民熱議。有司機今日(16日)在Facebook群組「車cam L」上載短片，可見一名身穿藍衣，腰纏胯包的男子，路邊奔跑期間身上一把鎅刀猶如「暗器」暴光一樣跌在路面，他遂突然轉向衝出馬路，所幸司機及時煞車才沒有造成意外。男子與汽車險撞期間，未知他是否自以為電影「X戰警」中的磁力王，不假思索撲到汽車前方，把手一抬奪回鎅刀。其奇異行徑再次嚇到原欲起行的車Cam司機，隨即再煞停車輛，直呼「大佬我心臟唔嚇得」。令人無奈的是，在車主讓道後，藍衣漢繼續狂奔，截至一處巴士站後才止步，司機才醒覺這幕馬路狂奔，單純是他為咗「追巴士」！

車Cam司機事後說明，該名男子「一個假身彈出黎執佢把鎅刀嘅，(自己)已經反應快禁死火燈，停埋比佢執，執完條友原來喺到追巴士，而㗎巴士就喺我後面」。從片中可見，事件驚險，若不是司機反應敏捷，恐又釀成一宗嚴重交通意外。不過，有網民知悉事件，觀賞男子跑姿後留言，「佢好有條件參加奧運」、「仲快過㗎車」、「劉翔接班人」、「佢跑去目的地咪得，使鬼搭車」。

其實，根據《道路交通(交通管制)規例》(香港法例第374G章)第33(6)條規定，在交通燈控制的過路處，行人必須遵從交通燈指示；同一規例第61(2)條亦指明，任何「無合理辯解」違反第33(6)條者，可處罰款2,000港元。所以大家趕時趕，記得睇路啊！