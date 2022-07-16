狗隻圍封中骾死　政府遺憾辯獸醫忙　着忍耐改寵物習慣

澳門政府因應新冠肺炎疫情勒令工商活動停工一周，期間卻發生悲劇，1名圍封大樓威龍花園居民家中寵物狗，近日進食時骾親，更因窒息而失救死亡，狗主怒轟當局防疫政策無人性。當地行政法務司司長張永春今日(16日)回應事件表示，狗主當時已聯絡相關獸醫及市政署狗房尋求救援，但獸醫在約1個半小時後才到達，他對不幸事件感到遺憾。另外，對於飼主「心痛」寵物被逼改變外出散步及便溺的習慣，張稱十分理解但呼籲飼主忍耐，盡量訓練狗隻養成在家中大小便的習慣。

對於狗隻失救死亡，張稱已即時與有關團體、獸醫界檢討相關措施，例如再發生這種緊急情況時，如何讓獸醫更快速做好防護進入大廈搶救。他續指，現時全澳門有54名獸醫，市政狗房只佔其中7人，目前他們需要照顧來自紅碼區及隔離人士的寵物，工作繁重、人手相當緊張，市政署亦沒有獸醫緊急熱線或緊急車輛服務，他又提到市民若有需要可出門購買狗糧及貓糧，至於紅碼區居民，若有親友送交狗糧或貓糧，當局會立即轉交。

至於訓練狗隻改變外出散步及便溺習慣，張表示明白很難短時間內做到，但認為若打開「缺口」，將很難令防疫措施有效執行，故他着飼主若因寵物無法養成排便習慣而影響生命安全及健康，聯絡市政署的暫托服務。