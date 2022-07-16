公院職員留宿房被套枕頭非每天更換　網民憂增醫護感染風險

多間公立醫院近日接連爆出新冠肺炎確診個案，昨日(15日)及今日(16日)更合共有逾百名醫管局員工「中招」，引社會關注。惟Facebook群組「公務員secrets」今日有人爆料，指原來醫院員工共用的留宿房中，其被套及枕頭並非每日清洗，事件引起關注，更有網民擔憂會熟一步造成潛在的感染風險。

事緣有人經網上向醫管局查詢，PA房(員工共用留宿房)的被套及枕頭有否每天更換及清洗，並反映該類宿舍的枕頭及被鋪有異味和「黐立立」。相關部門回應指，現時留宿房的床單及枕袋每次使用後即更換，惟被套、被芯及枕頭則分別每隔個半月、3個月、半年更換或乾洗一次。部分網民得悉後，均擔心存有播疫風險。但同時亦有人指，酒店亦行相同的處理手法，毋須大驚小怪，「酒店咪一樣，忍耐下啦」、「酒店都一直唔換啦」。

根據衞生防護中心資訊，新冠肺炎病毒的傳播途徑包括經呼吸道的飛沫、觸摸被病毒污染的表面或物件、短距離氣溶膠或空氣傳播。因此，含病毒的飛沫或體液或可能藏於上述寢室用品之中，徒增疫播風險。