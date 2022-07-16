多72場所納強檢涉12食肆　西貢泰式海鮮餐廳「泰道」上榜

再增72個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，其中包括藝人魏駿傑在西貢的泰式海鮮餐廳「泰道」。政府今日(16日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該72個地方的人士，須於明日至後日(17日至18日)期間進行病毒檢測。

此外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於深井碧堤半島、青衣長康邨及愉景灣重開流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.將軍澳健明邨健晴樓

2.大圍美田邨美滿樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳日出康城緻藍天晶巒

2.九龍城啟晴邨賞晴樓

3.大埔新達廣場2座

4.北角雲景道35號海天峰2座

5.觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座

6.柴灣富欣花園5座

7.沙田沙田第一城9座

8.愉景灣康慧台康和閣

9.紅磡黃埔花園綠榕苑5座

10.大圍新翠邨新傑樓

11.大圍美城苑逸城閣

12.九龍城嘉匯9座

13.旺角通菜街224至226號天馬樓

14.將軍澳都會駅城中駅7座

15.馬鞍山新港城B座

16.元朗錦上華巒A1座

17.柴灣富怡花園2座

18.葵涌石籬(二)邨石偉樓

19.馬鞍山海典灣5座

20.粉嶺帝庭軒5座

21.觀塘協和街303號協威園B座

22.堅尼地城士美菲路12R號慧華閣

23.屯門兆畦苑兆富閣

24.香港仔雅濤閣1座

25.屯門田景邨田敦樓

26.東涌裕東苑喜東閣

27.秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

28.東涌滿東邨滿順樓

29.藍田康雅苑桃雅閣

30.大埔逸雅苑逸榮閣

31.柴灣茵翠街9號悅翠苑

32.深水埗麗安邨麗正樓

33.大角咀港灣豪庭10座

34.秀茂坪秀茂坪邨秀安樓

35.香港仔雅濤閣2座

36.油塘油塘邨華塘樓

37.大埔太和邨福和樓

38.深水埗海達邨海榮樓

39.屯門大興邨興盛樓

40.大圍秦石邨石玉樓

41.青衣長康邨康豐樓

42.將軍澳新都城1期4座

43.大角咀柏景灣8座

44.深井碧堤半島2座

45.堅尼地城士美菲路45號聯德新樓

46.筲箕灣耀興道28號東盛苑

47.天水圍天盛苑盛頤閣

48.沙田水泉澳邨映泉樓

49.沙田濱景花園1座

50.將軍澳寶盈花園3座

51.黃大仙龍翔道110號豪苑2座

52.粉嶺景盛苑賢景閣

53.馬鞍山福安花園2座

54.何文田何文田山道1號何文田山1號

55.鰂魚涌康景花園B座

56.北角寶馬山花園12座

57.天水圍天悅邨悅華樓

58.葵涌月海灣2座

59.西貢大網仔路沙下村9號地下 泰道

60.鰂魚涌太古城中心1樓121至122號舖 大家樂

61.筲箕灣筲箕灣道393號形薈地下G-01A號舖 金記冰室

62.西貢西貢大街22A號地下 西貢餐室

63.長沙灣元州街162至188號天悅廣場地下C-B5號舖 皇牌冰室

64.大角咀奧海城一期UG樓UG23及25號舖 MOS Café

65.大角咀奧海城一期1樓106號舖 居食屋和民

66.牛頭角定安街120號地下 名昇館

67.大圍村南道41至51號泰安樓地下D舖及閣樓 紅茶

68.大圍田心村194號地下 和暉茶餐廳

69.沙田偉華商場地下3號舖 奇興咖啡餅店

70.紅磡海逸坊UG層30至32號舖 麥當勞